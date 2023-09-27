واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بإيران، على أفراد في الصين وإيران وكيانات في تركيا وهونغ كونغ.

وفي حزيران/يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 10 أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، في ذلك الوقت، بأن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني.

وفي الشهر ذاته، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

ومنتصف أيلول/سبتمبر، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عزمها الإبقاء على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران، من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر/تشرين الأول بموجب التزامات إيران في الاتفاق النووي لعام 2015.