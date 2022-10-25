بسبب إصرار السلطات على فحص هواتف الطالبات.. احتجاجات وإطلاق المسيل للدموع قرب مدرسة للبنات في طهران

أظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مدرسة للبنات في طهران، الاثنين، بعد خلاف بين السلطات والطالبات على هواتفهن المحمولة وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت وزارة التعليم الإيرانية إن أجهزة الطوارئ عالجت العديد من الطالبات بسبب انخفاض ضغط الدم ولكنها نفت دخول قوات الأمن إلى المدرسة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أمن مدججة بالسلاح خارج المدرسة. وأظهر مقطع مصور أفراد أمن على دراجات نارية وهم يطلقون عبوة غاز واحدة على الأقل. ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر مستقل من صحة المقاطع.