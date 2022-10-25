بسبب إصرار السلطات على فحص هواتف الطالبات.. احتجاجات وإطلاق المسيل للدموع قرب مدرسة للبنات في طهران
أظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مدرسة للبنات في طهران، الاثنين، بعد خلاف بين السلطات والطالبات على هواتفهن المحمولة وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت وزارة التعليم الإيرانية إن أجهزة الطوارئ عالجت العديد من الطالبات بسبب انخفاض ضغط الدم ولكنها نفت دخول قوات الأمن إلى المدرسة.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أمن مدججة بالسلاح خارج المدرسة. وأظهر مقطع مصور أفراد أمن على دراجات نارية وهم يطلقون عبوة غاز واحدة على الأقل. ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر مستقل من صحة المقاطع.
واجتاحت إيران منذ خمسة أسابيع اضطرابات أثارتها وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية التي تبلغ من العمر 22 عاما، والتي احتجزتها شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وتوفيت خلال احتجاز الشرطة لها. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في الحملة.
ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات وقام بعضهن بخلع وحرق الحجاب. وأثار موت العديد من الفتيات اللائي تردد أنهن لقين حتفهن خلال الاحتجاجات مزيدا من الغضب.
وقال طلاب وجماعات حقوقية إن المظاهرات استمرت اليوم الاثنين مع تجمع حاشد في جامعة في مدينة همدان الغربية، وهتف الطلاب بسقوط متحدث باسم الحكومة زار إحدى جامعات طهران.
وقالت وزارة التعليم إن صداما وقع في المدرسة الثانوية بطهران بين موظفين وطالبات وأولياء أمور بعد أن أصر مدير المدرسة على فحص هواتف الفتيات.
وقالت مجموعة (تصوير1500) النشطة على تويتر إن قوات بالزي الرسمي هاجمت المدرسة وأصيبت فتاة واحدة على الأقل، ولكن شرطة المدينة نفت روايتها.
وقالت شرطة طهران: "بعد أنباء عن صدام قرب مدرسة ثانوية .. تم إرسال الشرطة إلى المنطقة وحققت في المسألة التي تبين أنها معركة بين عدد من البلطجية". وأضافت أنه تم التعرف على المحرضين واعتقالهم.