ريشي سوناك يروي تجربته "المؤلمة" مع العنصرية

جاءت تصريحات سوناك على هامش مباراة كريكت، بعد أيام من نشر تقرير دامغ يفيد بأنها رياضة النخبة وعنصرية ومنحازة جنسياً.

وكشف "سوناك" بأنه كان يشعر بألم مضاعف حين يتعرض للعنصرية خلال مرافقته لأخيه وأخته الصغيرة، مبينا أنه لم يكن يرغب بأن "يسمع إخوته الصغار أو يتعرضوا للعنصرية، باعتباره أمرا صعبا للغاية.

لكن رئيس الوزراء أكد أن البلاد تغيرت، مشيرا إلى أن الأمور التي تعرض لها عندما كان طفلاً تغيرت، وهو أمر مريح.

وأضاف: "أعتقد أنها لن تحدث لأولادي الآن، لأننا أحرزنا تقدماً كبيراً جداً كدولة ويجب أن نفخر بذلك"، مؤكدا: "لا مكان للعنصرية والتمييز على أساس الجنس أو أي شيء آخر في مجتمعنا، وعندما نصادفها علينا القضاء عليها".