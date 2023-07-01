ريشي سوناك يروي تجربته "المؤلمة" مع العنصرية
كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تفاصيل مؤلمة عن معاناته مع العنصرية خلال فترة شبابه.
وقال سوناك، وهو أول رئيس حكومة للمملكة المتحدة من أصل هندي، في تصريح لشبكة بي بي سي: "بالطبع عانيت العنصرية وأنا طبعاً أعلم أنها موجودة".
وأضاف قائلا: "العنصرية تلدغك مثلما تفعل أشياء أخرى قليلة جدا.. أقوم بعمل يعرضني للانتقاد كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة"، موضحاً: "إنه أمر يلدغك. إنه مؤلم".
جاءت تصريحات سوناك على هامش مباراة كريكت، بعد أيام من نشر تقرير دامغ يفيد بأنها رياضة النخبة وعنصرية ومنحازة جنسياً.
وكشف "سوناك" بأنه كان يشعر بألم مضاعف حين يتعرض للعنصرية خلال مرافقته لأخيه وأخته الصغيرة، مبينا أنه لم يكن يرغب بأن "يسمع إخوته الصغار أو يتعرضوا للعنصرية، باعتباره أمرا صعبا للغاية.
لكن رئيس الوزراء أكد أن البلاد تغيرت، مشيرا إلى أن الأمور التي تعرض لها عندما كان طفلاً تغيرت، وهو أمر مريح.
وأضاف: "أعتقد أنها لن تحدث لأولادي الآن، لأننا أحرزنا تقدماً كبيراً جداً كدولة ويجب أن نفخر بذلك"، مؤكدا: "لا مكان للعنصرية والتمييز على أساس الجنس أو أي شيء آخر في مجتمعنا، وعندما نصادفها علينا القضاء عليها".
وُلد ريشي سوناك في ساوثهامبتون، وهو الابن الأكبر لطبيب عام وصيدلانية، وهاجر أجداده المولودون في الهند أو المتحدرون من أصل هندي من شرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الماضي.
درس "سوناك" العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد الشهيرة بإنكلترا وجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية.