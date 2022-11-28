إصابة 25 جنديًا أوكرانيًا إثر تصادم حافلة في لاتفيا

ذكرت محطة (إي.آر.آر) التلفزيونية العامة في إستونيا، الأحد، أن 25 جنديًا أوكرانيًا وجنديًا إستونيًا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.

وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس السبت.