شهدت لاتفيا، الأحد 27 نوفمبر 2022، العديد من الحوادث بسبب الجليد وتساقط الثلوج
شهدت لاتفيا، الأحد 27 نوفمبر 2022، العديد من الحوادث بسبب الجليد وتساقط الثلوج

إصابة 25 جنديًا أوكرانيًا إثر تصادم حافلة في لاتفيا

رويترز
رويترز

ذكرت محطة (إي.آر.آر) التلفزيونية العامة في إستونيا، الأحد، أن 25 جنديًا أوكرانيًا وجنديًا إستونيًا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.

وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس السبت.

شهدت لاتفيا، الأحد 27 نوفمبر 2022، العديد من الحوادث بسبب الجليد وتساقط الثلوج
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ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.

وقال التلفزيون العام في لاتفيا إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق، الأحد، بسبب الجليد واستمرار تساقط الثلوج.

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