جمعية بريطانية: الحوادث المناهضة للمسلمين تضاعفت بعد 7 أكتوبر
قالت جمعية "تيل ماما" (Tell MAMA) التي تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين على الأراضي البريطانية، إن أعمال الكراهية تجاه المسلمين في بريطانيا ازدادت "ثلاثة أضعاف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الجمعية، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنه تم تسجيل 2100 حالة اعتداء ضد المسلمين في البلاد.
ولفتت إلى أن هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الحالات المسجلة في غضون أربعة أشهر (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - وحتى 7 فبراير/ شباط 2024)، منذ تأسيس "تيل ماما" عام 2011.
وأضافت الجمعية البريطانية، أن 901 حالة اعتداء حدثت خارج الإنترنت، و1109 حالات عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أن تلك الأرقام كانت على التوالي 310 و290 حالة خلال الفترة الزمنية نفسها قبل عام (7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - 7 فبراير/شباط 2023).
وقالت مديرة الجمعية إيمان عطا، في البيان، إن "هذه الزيادة في الكراهية ضد المسلمين غير مقبولة".
وأعربت عن أملها في أن يتحدث السياسيون علناً بأن "الكراهية ضد المسلمين كمعاداة السامية، غير مقبولة" في البلاد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس، 29 ألفا و410 قتلى و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.