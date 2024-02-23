جمعية بريطانية: الحوادث المناهضة للمسلمين تضاعفت بعد 7 أكتوبر

قالت جمعية "تيل ماما" (Tell MAMA) التي تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين على الأراضي البريطانية، إن أعمال الكراهية تجاه المسلمين في بريطانيا ازدادت "ثلاثة أضعاف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الجمعية، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنه تم تسجيل 2100 حالة اعتداء ضد المسلمين في البلاد.

ولفتت إلى أن هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الحالات المسجلة في غضون أربعة أشهر (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - وحتى 7 فبراير/ شباط 2024)، منذ تأسيس "تيل ماما" عام 2011.

وأضافت الجمعية البريطانية، أن 901 حالة اعتداء حدثت خارج الإنترنت، و1109 حالات عبر الإنترنت.