مسؤولو دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا سيبحثون اتفاق الحبوب

نقل تقرير عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، اليوم الأربعاء، إن نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة "الأناضول" المملوكة للحكومة عنه القول بخصوص الاجتماع المقرر عقده في إسطنبول "ستتم خلاله مناقشة بعض المسائل بدءًا بمبادرة الحبوب".

وقال "في هذا الصدد، يمكننا القول إن نظرة الجانبين إلى تمديد المدة دافئة. نتمنى تمديد هذه المبادرة دون أي مشاكل".