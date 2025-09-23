زيلينسكي: بوتين يختبر نقاط ضعف "الناتو" عبر اختراق أجواء أوروبا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسعى لاختبار "نقاط ضعف" حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر اختراقه أجواء دوله التي انتهكتها في الأسابيع الأخيرة طائرات مسيّرة ومقاتلات روسية.

وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك إنّ بوتين "سيحاول رصد نقاط ضعف في أوروبا" لمعرفة مدى جاهزيتها وما إذا كان الحلف سيردّ على هذه الانتهاكات.

وقال زيلينسكي الثلاثاء إنه عقد اجتماعا "بناء" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف زيلينسكي أن هناك تفاهما على أن ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب، وأن الرئيس الأمريكي يمكن أن "يغير قواعد اللعبة" لصالح كييف.

ومضي يقول "جميعنا يعلم أن الرئيس ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء هذه الحرب".

وطالب حلف شمال الأطلسي الثلاثاء روسيا بوقف انتهاكاتها "التصعيدية" للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.

وعقدت إستونيا مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للحلف، بعدما انتهكت طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة الجمعة.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وخلال الحادثة التي وقعت في المجال الجوي الإستوني، أُرسلت مقاتلات إيطالية من طراز "اف-35" تابعة لبعثة دعم الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق، إلى جانب طائرات سويدية وفنلندية، لاعتراض الطائرة الروسية.

وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف الاطلسي، أعلنت مطلع أيلول/سبتمبر أنّ طائرات مسيّرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدّة في إطار الحرب في أوكرانيا.