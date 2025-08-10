logo
العالم

روته: القمة الأمريكية الروسية قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 6:36 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن القمة الأمريكية الروسية المقررة هذا الأسبوع قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي الأوكرانية، على الرغم من استمرار رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا.

ويعد سد الفجوة بين موقف زيلينسكي ومطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاحتفاظ بالمكاسب في شرق أوكرانيا من بين النقاط الأكثر حساسية مع استعداد ترامب للقاء بوتين في ألاسكا يوم الجمعة بحثا عن اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال روته اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إنه إذا حققت العملية تقدما، فإن الأراضي "ستكون مطروحة على الطاولة"، إلى جانب ضمانات أمنية لأوكرانيا. وأشار إلى أن هذا قد ينطوي على اعتراف أوكرانيا بأنها فقدت السيطرة على بعض أراضيها دون التخلي رسميا عن السيادة على تلك المناطق.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن روته قوله: "عندما يتعلق الأمر بمسألة الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالاعتراف في اتفاق مستقبلي بأن روسيا تسيطر بحكم الأمر الواقع على بعض أراضي أوكرانيا، يجب أن يكون ذلك اعترافا واقعيا، وليس اعترافا سياسيا أو قانونيا".

