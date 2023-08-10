أبوجا تحتضن قمة لزعماء غرب أفريقيا لبحث الخطوات التالية بشأن النيجر

يعقد زعماء دول غرب أفريقيا، اليوم الخميس، قمة في أبوجا، للاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر، بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

ويرفض المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في الـ26 من يوليو/ تموز، المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس آب، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.