اندلاع حرائق في "بيلغورود" الروسية وسط أنباء عن استهداف أوكراني
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، ليل الأحد/الإثنين، باندلاع حرائق في منشآت مدنية أحدها في مدينة بيلغورود وآخر ضمن المقاطعة.
وقال جلادكوف إنه "لم يُصب أحد بأذى، وإن النار تحت السيطرة، وجميع خدمات الطوارئ في المواقع".
ولم يوضح الحاكم جلادكوف في بيانه على قناته في "تليغرام" سبب اندلاع الحرائق.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام روسية إن "العدو يهاجم بيلغورود، وجزء من المدينة دون كهرباء".
وأضافت أن "القوات الأوكرانية تواصل إرسال طائرات دون طيار لضرب البنية التحتية الحيوية في روسيا".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق في محطة للكهرباء في بيلغورود، كما زعم شهود عيان أن الحريق في محطة الكهرباء اندلع بعد سماع صوت انفجار.