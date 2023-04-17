اندلاع حرائق في "بيلغورود" الروسية وسط أنباء عن استهداف أوكراني

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، ليل الأحد/الإثنين، باندلاع حرائق في منشآت مدنية أحدها في مدينة بيلغورود وآخر ضمن المقاطعة.

وقال جلادكوف إنه "لم يُصب أحد بأذى، وإن النار تحت السيطرة، وجميع خدمات الطوارئ في المواقع".

ولم يوضح الحاكم جلادكوف في بيانه على قناته في "تليغرام" سبب اندلاع الحرائق.