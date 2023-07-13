القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا في الهجوم المضاد على الخطوط الأمامية

قال مسؤولون عسكريون، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا في هجومها المضاد على الخطوط الأمامية في الشرق والجنوب، في حربها مع روسيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار القتال المتصاعد، إذ أفاد المسؤولون بأن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات كانت تعمل للتصدي لهجوم بطائرات مسيرة لليلة الثالثة على التوالي في كييف وحولها.

ووفقًا لِما نقلته وكالة "رويترز" عن أولئك المسؤولين، فإن الهجوم تسبب في حرائق وتساقط حطام في بضع مناطق ومقتل شخص على الأقل.

وأعلنت القوات الأوكرانية إسقاط 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي "كروز" في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات: "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز (شاهد). أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضاً صاروخيْ (كروز) من طراز (كاليبر)".