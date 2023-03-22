بايدن ممازحًا: سأحقق اللقب المزدوج
لم تخلُ مراسم تقليد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عدداً من الفنانين والشخصيات أوسمة، من بينهم المغني بروس سبرينغستين والممثلة جوليا لويس دريفوس، من تلميح من باب الدعابة إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024، من خلال قوله مازحاً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق "اللقب المزدوج".
وكرّم بايدن عدداً من شخصيات عالمي الفن والثقافة بمنح بعضهم "الوسام الوطني للفنون"، والبعض الآخر "الوسام الوطني للعلوم الإنسانية".
ومن بين المكرّمين الكاتب الأمريكي من أصل إفريقي كولسون وايتهيد الذي لفت جو بايدن إلى أنه حصل مرتين على جائزة "بوليتزر" المرموقة، عن "أندرغراوند ريلرود" و "ذي نيكل بويز".
وعلّق الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً بقوله "أنا أيضاً قد أحاول تحقيق اللقب المزدوج"، فقوبل بالتصفيق والضحك.
ولمّح بايدن مجدداً إلى نواياه الانتخابية خلال مخاطبته نجم موسيقى الروك سبرينغستين، مستخدماً إحدى أغنياته الشهيرة Born to Run ("ولد ليركض")، إذ أن فعل to Run يعني أيضاً الترشح لانتخابات، فقال "بروس، بعض الناس ولدوا للترشح يا صديقي".
وختم بايدن الاحتفال بقوله إن جميع المكرّمين يجعلون "هذا البلد أفضل"، ومن بين هؤلاء الكاتبة آن باتشيت والأكاديمية والناشطة المنتمية إلى الهنود الحمر هنرييتا مان، وكاتب السير الذاتية والإعلامي والتر إيزاكسون.