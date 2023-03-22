بايدن ممازحًا: سأحقق اللقب المزدوج

لم تخلُ مراسم تقليد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عدداً من الفنانين والشخصيات أوسمة، من بينهم المغني بروس سبرينغستين والممثلة جوليا لويس دريفوس، من تلميح من باب الدعابة إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024، من خلال قوله مازحاً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق "اللقب المزدوج".

وكرّم بايدن عدداً من شخصيات عالمي الفن والثقافة بمنح بعضهم "الوسام الوطني للفنون"، والبعض الآخر "الوسام الوطني للعلوم الإنسانية".