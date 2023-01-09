قوات الأمن البرازيلية تستعيد السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا وقصر الرئاسة
استعادت قوات الأمن البرازيلية، يوم الأحد، السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا، وقصر الرئاسة، بحسب ما أعلنه تلفزيون "جلوبونيوز".
وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق الأحد، تدخلًا أمنيًا اتحاديًا في العاصمة برازيليا بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".
وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
واقتحم أنصار بولسونارو، الأحد، مبنى الكونغرس وقصر الرئاسة في برازيليا، إضافة إلى عدد من الوزارات، وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير الزجاج وتحطيم الطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض محتويات المبنى.
وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي وغرد بها مستخدمو "تويتر"، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير للزجاج، وتحطيم للطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض المحتويات من داخل المبنى.
واقتحم أنصار بولسونارو أيضًا مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي، الذي يعد المقر الرسمي لرئيس البلاد.