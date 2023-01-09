قوات الأمن البرازيلية تستعيد السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا وقصر الرئاسة

استعادت قوات الأمن البرازيلية، يوم الأحد، السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا، وقصر الرئاسة، بحسب ما أعلنه تلفزيون "جلوبونيوز".

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق الأحد، تدخلًا أمنيًا اتحاديًا في العاصمة برازيليا بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".