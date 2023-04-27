بايدن يزور بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل، في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.
وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في "أوقيانوسيا" جاستن تكاتشينكو، إن بايدن "سيصل في 22 أيار/مايو في الصباح وسيبقى لمدة 3 ساعات فقط".
وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.
وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأمريكي يعتزم التوقف في العاصمة بور مورسبي في أيار/مايو على هامش رحلته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى "كواد" الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.
وتدل هذه الزيارة الرئاسية على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لبابوا غينيا الجديدة في منطقة يتعزز فيها وجود الصين.
وفي 2018، زار الرئيس شي جينبينغ، ميناء مورسبي وسط ضجة كبيرة، وقد رفعت الأعلام الصينية في العاصمة وتجمع حشد كبير لتحيته عند مرور موكبه.
واعتبرت هذه الرحلة تغييرا دبلوماسيا كبيرا لبكين.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون والأستراليون بالقلق من الارتفاع السريع في الاستثمار الصيني في بابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد.
وزار عدد من وزراء الخارجية الأمريكيين الأرخبيل في الماضي، بمن فيهم هيلاري كلينتون. كما زاره نائب الرئيس السابق مايك بنس في 2018.
لكن وفق سجلات وزارة الخارجية التي تعود إلى إدارة ثيودور روزفلت، في 1901، لم يقم أي رئيس أمريكي يمارس مهامه بزيارة إلى بابوا غينيا الجديدة.