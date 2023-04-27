بايدن يزور بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل

سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل، في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في "أوقيانوسيا" جاستن تكاتشينكو، إن بايدن "سيصل في 22 أيار/مايو في الصباح وسيبقى لمدة 3 ساعات فقط".

وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.