شرطة نتنياهو تعتدي على مصور إسرائيلي خلال تظاهرة (فيديو)

تعرض مصور صحفي إسرائيلي مسنّ لاعتداء بالضرب من جانب عناصر من الشرطة الإسرائيلية، خلال تظاهرة مناهضة للحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وتداولت منصات عبرية، ليل السبت، مقطع فيديو يبين لحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصور المعروف روبي كاسترو، خلال تغطيته تظاهرة تطالب بالإفراج عن الأسرى المختطفين في غزة.

وأظهر المقطع أحد رجال الشرطة وهو يجذب المصور الصحفي ويركله ليجد الأخير نفسه ممدداً على الأرض في حين أفادت مصادر بتعرضه لحالة إغماء بسبب الاعتداء عليه.

ووصف أحد الناشطين الإسرائيليين المصور المعتدى عليه بقوله: "روبي كاسترو ألطف رجل في العالم، لا يؤذي ذبابة، وهو محترف في التصوير منذ عقود، بما في ذلك أسوأ الحروب والهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد".

وأضاف: "الشرطي الذي يضربه بقوة على الأرض كما لو كان ذبابة، ويُفقده وعيه، لا يعيش ويتصرف من فراغ، بل بإذن وأوامر عليا. إنه أمر مرعب".