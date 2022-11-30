أوكرانيا تقصف محطة كهرباء في كورسك الروسية

وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تيليجرام: "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوما). وأصيبت محطة للكهرباء".

وذكر أنه "بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.