مع تجدد استهداف قواعدها.. استنفار في صفوف القوات الأمريكية بسوريا

شهدت صفوف القوات الأمريكية في سوريا، حالة من الاستنفار وإعادة التموضع، بعد عودة ميليشيات مدعومة من إيران لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق مجددًا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن قاعدَتَيْ مطار (خراب الجير) بريف الحسكة الشمالي و(الشدادي) جنوبًا التابعتين للقوات الأمريكية، شهدتا استنفارًا واسعًا وانتشارًا للقوات ورفعًا لحالة التأهب بعد استهداف مطار الأولى.

وتعرضت القاعدة للاستهداف بصواريخ أطلقتها ميليشا "المقاومة الإسلامية" المدعومة من قبل إيران، وسط محاولة اعتراضية من الدفاعات الأرضية.

وسبقت ذلك، وفق المرصد السوري، محاولة استهداف القاعدة بمسيّرة هجومية تمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاطها.