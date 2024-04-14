كيف أسهم الهجوم الإيراني في تحقيق حلم إسرائيل الإستراتيجي؟

رأى المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن تل أبيب حققت إنجازًا عسكريًّا واستخباريًّا وسياسيًّا، في أعقاب صد قرابة 99% من المُسيَّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران، الليلة الماضية.

وذكر بن يشاي أن إسرائيل هي البلد الأول على مستوى العالم الذي يتعرَّض لهجوم بأسراب من المُسيَّرات الانتحارية، وأن هناك دروسًا على الصعيد العملياتي والتكنولوجي ستستخلصها تل أبيب وتحقق منها فائدة كبيرة في المستقبل.

وأعرب عن قناعته بأن الهجوم الإيراني فشل، وأن إسرائيل نجحت في صد الهجوم الجوي "الهائل" وغير المسبوق على أراضيها، وحصلت على فرصة جديدة لإصلاح شرعيتها السياسية على الساحة الدولية واستعادة صورتها أمام الرأي العام، بعد أن أتت عليها حرب "السيوف الحديدية".

ونسب فشل غالبية المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية في الوصول إلى أهدافها للاستخبارات الدقيقة والقدرات الكبيرة لمقاتلي سلاح الجو والنظم الدفاعية الفعالة في إسرائيل ودور الحلفاء.