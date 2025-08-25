إيران تعلق على اتهام روسيا بنقل معلومات دفاعية إلى إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ما تردد أخيرًا حول نقل روسيا معلومات دفاعية إيرانية إلى إسرائيل لا يستند إلى أي دلائل موثقة، واصفًا هذه المزاعم بأنها "تحليل شخصي غير صحيح".

وجاء تصريح بقائي رداً على ما نشره عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، الذي اعتبر أن نجاح إسرائيل في استهداف مراكز دفاعية إيرانية خلال الحرب الأخيرة يعود إلى "تسريب روسي"، مشيراً إلى أن "روسيا تاريخياً كانت من أوائل الدول التي اعترفت بتأسيس إسرائيل".

أخبار ذات علاقة مسؤول إيراني: روسيا كشفت مواقعنا الدفاعية لإسرائيل في الحرب الأخيرة

وقال بقائي في بيان صحفي، مساء الاثنين، "الادعاءات المتداولة لا تعكس الموقف الرسمي لجمهورية إيران، وإنما آراء شخصية لا يمكن البناء عليها". لافتا إلى "أن العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، ولا يمكن التشكيك فيها عبر تكهنات غير مدعومة بالأدلة".

كما شدّد بقائي على أن تقييم أسباب وعوامل حادث تحطم المروحية التي أودت بحياة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، يخضع حصراً للتحقيقات الرسمية التي تجريها الجهات المختصة داخل البلاد، محذراً من الانجرار وراء "التكهنات أو القراءات السياسية".

يُذكر أن محمد صدر كان قد وجّه انتقادات أيضاً لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع تركيا، مشيراً إلى أنها "زودت أنقرة، العضو في الناتو، بمنظومة إس-400، فيما لم تقم بخطوة مشابهة تجاه طهران".

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد النقاشات داخل إيران حول مستقبل العلاقات مع موسكو، في وقت تُصرّ فيه الخارجية الإيرانية على أن الشراكة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية في سياسات طهران الإقليمية والدولية.