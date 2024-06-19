وصول طائرتين تقلان مدربين من "فاغنر" إلى بوركينافاسو

وصلت طائرتان تقلّان مدربين روسين من مجموعة "فاغنر" الروسية إلى بوركينافاسو، التي شهدت تمردا في أعقاب هجوم متشد بالشمال المضطرب، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي أفريقي.

وقال المصدر إن "الطائرتان جاءتا من مالي المجاورة"، التي شهدت أيضا انقلابا أوصل إلى السلطة عسكريين أقاموا علاقات أوثق مع موسكو".

ومجموعة "فاغنر" أعيد تنظيمها وباتت تعرف باسم "فيلق أفريقيا".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي زار بوركينا فاسو الشهر الجاري، إن "عدد المدربين العسكريين الروس هناك سيزداد، في الوقت نفسه، ندرّب في روسيا ممثلين للقوات المسلحة وقوات الأمن في بوركينا فاسو".