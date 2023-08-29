أمريكا: أسقطنا منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت"

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت"، التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة" شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي، وكل من فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا ورومانيا ولاتفيا.