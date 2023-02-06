زعيم تايواني معارض يزور الصين وسط استمرار التوترات

وزار هسيا، الصين في آب/ أغسطس الماضي، في رحلة أدانتها حكومة تايوان، بعد فترة وجيزة من قيام بكين بإجراء مناورات حربية بالقرب من تايوان للتعبير عن غضبها من زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه.

وترفض الصين التحدث مع إدارة رئيسة تايوان تساي إينج وين، منذ أن تولت منصبها للمرة الأولى في عام 2016، معتقدة أنها انفصالية، ورفضت دعوات متكررة من تساي، لاستئناف الحوار.

وزادت الصين على مدى السنوات الثلاث الماضية من ضغوطها على تايوان لقبول السيادة الصينية بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية منتظمة بالقرب من الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

وترفض حكومة تايوان مطالب الصين بالسيادة عليها.