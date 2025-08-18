بدء المحادثات بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين لإجراء محادثات متعلقة بوقف الحرب المستمرة بين كييف وموسكو منذ فبراير 2022.

ولدى وصوله، شكر زيلينسكي ترامب لسعيه في وقف أعمال الاقتتال بأوكرانيا.

من جهته، قال ترامب إنه سيعمل مع أوكرانيا والجميع لضمان سلام دائم، مبيناً أن "الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلا".

وخلال المناقشات، أشار الرئيس الأمريكي إلى "احتمال الخروج بنتائج من الاجتماع الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

لكنه رغم ذلك قال إنه "لا ضرورة لوقف آني لإطلاق النار في أوكرانيا".

وأضاف "تحدثت للتو إلى بوتين بشكل غير مباشر وسنتصل به بعد اجتماعاتنا اليوم".

وجدد ترامب رغبته بعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي "إذا سار كل شيء على ما يرام".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت قناة "بابليك" الأوكرانية أن الوفد الأوكراني للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك، ونائبه بافلو باليسا، وأمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني رستم عمروف، وسفيرة البلاد لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، ونائب رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية سيرغي كيسليتسيا.