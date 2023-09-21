بعد تلميح المجموعة.. ما حقيقة عودة "فاغنر" للقتال في أوكرانيا؟

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها بأن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، ألمحت إلى عودة عناصرها للقتال في أوكرانيا؛ بهدف حماية مصالح روسيا، بعد شهر واحد من مصرع قائدها يفغيني بريغوجين.

ويأتي هذا في ظل شكوك تحيط بمستقبل المجموعة العسكرية الخاصة، التي لعبت دورًا رئيسًا في معركة روسيا للسيطرة على "باخموت"، وما زالت تساعد الكرملين في حماية مصالحه في أجزاء من القارة الأفريقية.

وكان بريغوجين قد لقي حتفه الشهر الماضي إلى جانب قادة كبار بالمجموعة في حادثة تحطم طائرة، ربطه بعض المحليين بحركة التمرد التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية الروسية في يونيو الماضي.

ووسط الشكوك التي تحيط بمستقبل المجموعة، نشرت قناة على تطبيق تلغرام مرتبطة بها، صورا لمقاتلين يحملون أعلام فاغنر وروسيا خارج محطة للحافلات في مكان لم يكشف عنه.

وإلى جانب الصور، منشور يقول ان الجنود سيعودون إلى بؤر القتال لحماية مصالح روسيا، دون الإشارة إلى وجهتهم، ومع تضمين اقتباس من أقوال بريغوجين فحواه: "عندما تحتاج بلادنا لنا ثانية، سنعود لحماية شعبنا".

ونقلت نيوزويك قول الخبير في معهد رويال يونايتد "سمامويل راماني"، إن المستشار الأسبق في الكرملين سيرجي ماركوف الذي صور بريغوجين على أنه بطل، تباهى بأن عودة فاغنر للقتال ترعب الأوكرانيين.

وأضاف راماني: "لم يتضح بعد الدور الذي سيلعبه مقاتلو فاغنر الذين يرتكز دورهم عادة على الهجوم (..) على الأرجح سيتم إرسالهم لمحور كوبيانسك/ليمان".

وقالت المجلة: "هذه الأنباء تأتي فيما يشكك مشروع هاجون البيلاروسي الذي يراقب النشاط العسكري داخل البلاد، في مغادرة مقاتلي فاغنر بيلاروسيا التي تم نفيهم إليها في إطار صفقة إنهاء التمرد".

المصدر: مجلة نيوزويك