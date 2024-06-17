"الروهينغا" في مرمى القتال مجددًا غربي ميانمار

تجددت المخاوف من وقوع عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة بمرمى القتال غربي ميانمار، وذلك بعد أنباء تفيد بأن جماعة عرقية مسلحة في ميانمار تستعد لشن هجوم على مواقع للمجلس العسكري في بلدة ساحلية على الحدود مع بنغلاديش.

ووفق ما أوردت رويترز، قالت جماعة جيش أراكان، التي تقاتل من أجل الحكم الذاتي لمنطقة راخين في ميانمار، إنه يتعين على سكان بلدة ماونغداو التي أغلب سكانها من الروهينغا مغادرة البلدة قبل هجوم مقرر على البلدة.

والهجوم المزمع على ماونجداو هو الأحدث في هجوم المتمردين المستمر منذ أشهر ضد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب في فبراير شباط 2021 لكنه يجد نفسه الآن في وضع يزداد ضعفًا في أجزاء كبيرة من البلاد.

وقالت جماعة جيش أراكان في بيان "سنهاجم المواقع المتبقية" للمجلس العسكري، وطالبت السكان بالابتعاد عن المواقع العسكرية في ماونغداو حفاظًا على سلامتهم.

ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على طلب للتعليق.