ألمانيا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن عليها احترام مبدأ "التناسب"
أكّدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها"، لكن من واجبها أيضاً أن تحترم في عمليتها العسكرية الجارية في جنين بالضفة الغربية المحتلّة مبدأ "التناسب"، المنصوص عليه في القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة".
وأكدت أنّ "لإسرائيل، ككلّ دولة، الحقّ في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب"، لكن عليها أيضاً "واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي".
وندّدت ألمانيا، في بيان خارجيتها، بـ"الهجوم الإرهابي"، بحسب وصفها، الذي نفّذه فلسطيني في تلّ أبيب بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، مطالبة "كلّ من لديه مسؤولية عن هذا الوضع" بأن "يبذل كلّ جهد لتهدئة الوضع الأمني المتوتّر ومنع المزيد من العنف".
ويُعتبر "التناسب" مبدأ أساسي في القانون الدولي، حيثُ يقضي بأن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب احترام التوازن بين الهدف والوسيلة والطريقة المستخدمة لبلوغه، وكذلك عواقب هذا العمل.
ويعني مبدأ "التناسب" ضمنًا الالتزام بتقدير السياق قبل تحديد شرعية عمل ما أو عدم شرعيته. وهذا التقييم هو مسؤولية من يقومون بالعمل، وفقًا لما هو وارد في القاموس العملي للقانون الإنساني عبر موقعه الإلكتروني.