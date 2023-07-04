ألمانيا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن عليها احترام مبدأ "التناسب"

أكّدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها"، لكن من واجبها أيضاً أن تحترم في عمليتها العسكرية الجارية في جنين بالضفة الغربية المحتلّة مبدأ "التناسب"، المنصوص عليه في القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة".

وأكدت أنّ "لإسرائيل، ككلّ دولة، الحقّ في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب"، لكن عليها أيضاً "واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي".