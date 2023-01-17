إسناد حقيبة الدفاع الألمانية إلى مسؤول إقليمي غير معروف

طموحات وطنية

ومثل أولاف شولتس والمستشار السابق غيرهارد شرودر (1998-2005)، يتحدر بيستوريوس من منطقة ساكسونيا السفلى في شمال ألمانيا.

وعندما كان وزير الداخلية في منطقته في ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، تخصص في قضايا الأمن السيبراني والأمن الداخلي وسياسة الهجرة، كذلك، شغل منصب رئيس بلدية أوسنابروك بين العامين 2006 و2013.

وفي السنوات الأخيرة، لم يخف بوريس بيستوريوس الذي يتمتع بشعبية كبيرة في منطقته بسبب صراحته، طموحاته الوطنية.

وباءت محاولته لتولي رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العام 2019 بالفشل، وفي عام 2021 اعتبر مرشحا محتملا لمنصب وزاري أثناء تشكيل الحكومة بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين، لكن محاولته هذه باءت بالفشل أيضا.

القوات في وضع "يرثى له"

وأكدت مجلة "دير شبيغل" أن المهمة ستكون صعبة على هذا المسؤول الإقليمي الذي سيتولى وزارة نادرا ما حققت نجاحا.

وذكرت أن "وضع القوات الألمانية يرثى له والجيش بحاجة إلى الإصلاح أكثر من أي وقت مضى في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا".

بعد فرض قيود لسنوات على الجيش الألماني في أعقاب الحرب الباردة، تفتقر القوات إلى العتاد أو تستخدم معدات قديمة.

ومنتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، اضطرت برلين إلى تعليق صفقات جديدة لمدرعات بوما بعد سلسلة أعطال تعرضت لها الدبابات المستخدمة من الجيش.

وبعد غزو أوكرانيا في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي، أعلن شولتس أن "الحقبة تغيرت" لقطاع الدفاع الألماني، وأنه يخطط لإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث المؤسسة العسكرية.