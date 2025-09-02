فرنسا.. جرحى بهجوم في مرسيليا ومقتل المنفذ

أردت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا يشتبه في قيامه بطعن عدة أشخاص في قلب مدينة مرسيليا في جنوب البلاد بعد ظهر الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وطعن المهاجم أربعة أشخاص على الأقل في شارع كور بيلسونس قرب الميناء القديم، وهي منطقة تعرف بتجارة المخدرات في مرسيليا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة بسرعة، وفق مصدر أمني ثان، بحسب "فرانس برس".

ولا تزال الحالة الصحية الدقيقة للضحايا غير معروفة حتى الآن.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية الفرنسية على موقعها الرسمي أن خطي الترام "T2 وT3" توقّفا في محطة كورس بيلسونس "بسبب تدخل الشرطة".