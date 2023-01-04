بوتين يشرف على انطلاق سفينة محملة بصواريخ فرط صوتية

وأشار إلى أن صواريخ زيركون الفرط صوتية "قادرة على التغلب على أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي"، ويمكنها تنفيذ "ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر".

وعانت روسيا سلسلة من النكسات في هجومها الذي بدأ قبل أكثر من 10 أشهر في أوكرانيا، وواجهت القيادة العسكرية الروسية انتقادات جديدة، خلال الأيام الأخيرة، بعد ضربات أوكرانية بصواريخ هيمارس ليلة رأس السنة أسفرت عن مقتل 89 جنديًا على الأقل تجمعوا في مبنى واحد شرق أوكرانيا.