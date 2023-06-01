"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا تعلن إجلاء 341 شخصاً من السودان

وقال البيان: "بعد ذلك أرسلت رحلة ثالثة مكونة من 170 شخصاً بينهم أطفال ضمنهم 31 رضيعاً، بالإضافة إلى نساء وثلاثة جثامين، كانوا عالقين في السودان من أهلنا، والدفعة الأخيرة وصلت إلى دمشق".

وأضاف أن "عدد العالقين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بلغ حتى الآن 341 شخصاً ضمنهم أطفال ونساء ورضع خلال شهر أيار/مايو، إضافة لثلاثة جثامين، على مدار 3 رحلات".