"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا تعلن إجلاء 341 شخصاً من السودان
أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية لشمال وشرق سوريا، إجلاء 341 شخصاً و3 جثامين من السودان خلال أيار/مايو.
وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، مساء الأربعاء، بأنه "بعد إجلاء أكثر من 150 شخصاً بينهم أطفال ونساء في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو، وإيصالهم إلى مدينة القامشلي، نجحت دائرة العلاقات في إجلاء 18 شخص آخرين بينهم 3 رضع".
وقال البيان: "بعد ذلك أرسلت رحلة ثالثة مكونة من 170 شخصاً بينهم أطفال ضمنهم 31 رضيعاً، بالإضافة إلى نساء وثلاثة جثامين، كانوا عالقين في السودان من أهلنا، والدفعة الأخيرة وصلت إلى دمشق".
وأضاف أن "عدد العالقين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بلغ حتى الآن 341 شخصاً ضمنهم أطفال ونساء ورضع خلال شهر أيار/مايو، إضافة لثلاثة جثامين، على مدار 3 رحلات".