مداهمة منزل نائب أوكراني قضى إجازته بجزر المالديف

داهمت السلطات الأوكرانية منزل نائب في الحزب الرئاسي، أمضى إجازته في أحد فنادق جزر المالديف الفخمة، متجاوزا القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة، والتي تحظر عليهم "أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا".

وأعلنت أجهزة الأمن أنها قامت بمداهمات، بالاشتراك مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR)، لمنزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة القيام بـ"رحلة مهنية".

وسيجري التحقيق في "مشروعية" رحلة النائب يوري اريستوف (48 عاما) من الحزب الرئاسي، والذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم بالمالديف.