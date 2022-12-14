شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأمريكية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحدًا في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية.

وفي حديثه للبرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل "مساهمة مثيرة للإعجاب في تحول الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين "كانوا يأملون منذ فترة طويلة في" خطوات أمريكية حاسمة للتصدي لتغير المناخ.