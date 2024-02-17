بينهم عرب.. دول أوروبية تلجأ إلى "المؤثرين" للحد من الهجرة

تخطط سلطات عدد من الدول الأوروبية لدفع أموال للمؤثرين على منصة "تيك توك" ينتمون لعدة دول، منها عربية، لإنتاج مقاطع فيديو تهدف للتشجيع على عدم الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اقترح دعوة شخصيات مؤثرة من منصة "تيك توك "، لثني المرشحين للهجرة عن القدوم إلى أوروبا.

ويبلغ إجمالي كلفة الخطة، 576500 جنيه إسترليني، أو 675000 يورو، لتمويل مؤلفي مقاطع الفيديو، وفقاً لموقع" مهاجر نيوز" في نسخته الفرنسية.

وقد تم بالفعل إنشاء قائمة للشخصيات المؤثرة في ألبانيا، وتضم القائمة "مغني راب وممثلين كوميديين، ومدونين عن نمط الحياة وشخصيات تلفزيونية، وكاتب رحلات".

وسيتم دفع ما يصل إلى 5800 يورو لكل واحد منهم، خاصة لتحذير مستخدمي الإنترنت المهتمين بالعبور إلى بريطانيا، من احتمال طردهم إلى رواندا.

وتم تحديد ميزانية إضافية قدرها 17 ألف يورو لدفع رواتب المؤثرين في مصر وفيتنام، ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد ميزانية المؤثرين الأتراك والعراقيين والهنود.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنه "كثيرًا ما يستخدم المهربون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والترويج لأنشطتهم الإجرامية، ومن الضروري أن نستخدم المنصات نفسها لإخبار المهاجرين بالحقيقة بشأن عبور القناه الإنجليزية، والوافدين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة".