بينهم عرب.. دول أوروبية تلجأ إلى "المؤثرين" للحد من الهجرة
تخطط سلطات عدد من الدول الأوروبية لدفع أموال للمؤثرين على منصة "تيك توك" ينتمون لعدة دول، منها عربية، لإنتاج مقاطع فيديو تهدف للتشجيع على عدم الهجرة إلى المملكة المتحدة.
وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اقترح دعوة شخصيات مؤثرة من منصة "تيك توك "، لثني المرشحين للهجرة عن القدوم إلى أوروبا.
ويبلغ إجمالي كلفة الخطة، 576500 جنيه إسترليني، أو 675000 يورو، لتمويل مؤلفي مقاطع الفيديو، وفقاً لموقع" مهاجر نيوز" في نسخته الفرنسية.
وقد تم بالفعل إنشاء قائمة للشخصيات المؤثرة في ألبانيا، وتضم القائمة "مغني راب وممثلين كوميديين، ومدونين عن نمط الحياة وشخصيات تلفزيونية، وكاتب رحلات".
وسيتم دفع ما يصل إلى 5800 يورو لكل واحد منهم، خاصة لتحذير مستخدمي الإنترنت المهتمين بالعبور إلى بريطانيا، من احتمال طردهم إلى رواندا.
وتم تحديد ميزانية إضافية قدرها 17 ألف يورو لدفع رواتب المؤثرين في مصر وفيتنام، ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد ميزانية المؤثرين الأتراك والعراقيين والهنود.
ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنه "كثيرًا ما يستخدم المهربون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والترويج لأنشطتهم الإجرامية، ومن الضروري أن نستخدم المنصات نفسها لإخبار المهاجرين بالحقيقة بشأن عبور القناه الإنجليزية، والوافدين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها لندن على شبكة الإنترنت لإبطاء وصول المهاجرين، ففي أغسطس/آب الماضي، كشفت صحيفة "إندبندنت" أن وزارة الداخلية البريطانية دفعت لشركة "ميتا" ما لا يقل عن 35 ألف يورو مقابل إعلانات فيسبوك وإنستغرام للغاية ذاتها.
وفي أغسطس/أب 2021، وضعت وزارة الداخلية البريطانية أيضًا موقعًا إلكترونيًا غير رسمي على الإنترنت للراغبين في الهجرة.
وقد قدم هذا الموقع، الذي أطلق عليه اسم "على الطريق"، الكثير من المعلومات باللغات العربية والفارسية والكردية والباشتو والتغرينية حول المخاطر التي تنتظر المهاجرين الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة.
وبالنسبة لماتيو تارديس، الباحث في مركز هجرة المواطنة التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فإن هذه الخطة تعكس "اتجاه المملكة المتحدة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، أي الاستعانة بمصادر خارجية".
وتابع: "إذا ظلت نتائج هذه الإستراتيجية غير حاسمة، فإن المبادرة بالنسبة للندن لها مكانها في سياستها المناهضة للهجرة".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لشبكة "سكاي نيوز"، أن "الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، أدت إلى خفض عمليات العبور بنسبة 36% العام الماضي".
وفي عام 2023، سجلت المملكة المتحدة وصول 29437 مهاجرا في "قوارب صغيرة"، مقارنة بـ 45 ألفا في عام 2022.
لكنَّ هناك عاملا مهما يساعد في تفسير هذا الانخفاض، هو الاتفاق الموقع بين لندن وألبانيا في ديسمبر/كانون الأول 2022 لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي ذلك العام، كان ما يقرب من ثلث الـ 45 ألفا الوافدين إلى الأراضي الإنجليزية من الألبان الذين غادروا فرنسا، وغالبًا ما كانوا رجالًا بالغين غير متزوجين.
وفي صيف عام 2022، كان الألبان يمثلون ما يصل إلى 50% من ركاب "القوارب الصغيرة".