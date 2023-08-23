موسكو تشترط 3 خطوات لإنهاء حربها في أوكرانيا

أبدت موسكو استعدادها للرد على مقترحات جادة تؤدي للانفتاح على حل دبلوماسي ينهي حربها مع أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "برازيل دي فاتو" البرازيلية: "لقد كنا دائمًا وما زلنا، منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدين للاستجابة لمقترحات جادة حقًا".

وأوضحت زاخاروفا، أن بلادها تقدر عالياً الوساطة والمبادرات الإنسانية، التي تهدف إلى تحقيق السلام؛ مشيرة أن الطرف الأوكراني قاطع وحظر المفاوضات مع موسكو.

وحددت المسؤولة الروسية ضرورة اتخاذ 3 خطوات من أجل بدء عملية التفاوض وهي : "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وعلى كييف إيقاف الأعمال العدائية، وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية"، وفقا لـ"سبوتنيك".