اليونان.. القبض على 13 شخصا متهمين بإشعال حريق غابات في جزيرة هيدرا

ألقت السلطات اليونانية القبض على 13 من أفراد طاقم وركاب يخت بعد إطلاق الألعاب النارية من المركب مما أدى إلى اندلاع حريق غابات في جزيرة هيدرا.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي دمر جزءا من غابة الصنوبر الوحيدة بالجزيرة في منطقة بيستي النائية في وقت مبكر من اليوم السبت، وفقا لرويترز.

وقالت إدارة الإطفاء في إفادة صحفية إن المتهمين سيمثلون أمام مدع عام غدا الأحد. ولم تحدد هوية اليخت أو الأفراد.

وقال مسؤول مطلع لرويترز "تأتي الاعتقالات بعد مزاعم بأن حريق الغابة اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من اليخت مساء الجمعة". وأضاف أن المتهمين اعتقلوا في مرسى بمنطقة أثينا.

وتحظى جزيرة هيدرا، الواقعة جنوب غرب أثينا في خليج سارونيك، بشعبية كبيرة بين الزوار الأجانب والمسافرين على متن اليخوت.