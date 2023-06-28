أكثر من 100 طيار إسرائيلي يهددون بوقف الخدمة العسكرية

هدد 110 طيارين إسرائيليين، بينهم طيارون كبار، بوقف تطوعهم بقوات الاحتياط، إذا تمت المصادقة على خطة التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي.

يأتي ذلك، بعد أن هدد بذلك أيضًا أفراد جهاز العمليات الخاصة، خريجو الوحدة 8200، والأطباء العسكريون في الاحتياط، والمحاربون القدامى في وحدة "شيلداغ"، في رسالة بعثوا بها صباح اليوم الأربعاء، إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، وقائد القوات الجوية الجنرال تومر بار.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالوا إن "موقفنا ليس سياسيًّا، وقد خدمنا طوال عقود معظم حياتنا بشكل دائم، وفي قوات الاحتياط، في ظل العديد من الحكومات من اليمين واليسار. لقد قمنا دائمًا بواجباتنا من منطلق الإحساس بالرسالة الصهيونية والمسؤولية وحب الوطن".