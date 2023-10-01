5 سفن شحن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الأحد إن 5 سفن جديدة تبحر إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد.

وجرى فتح هذا الممر، لاستئناف الصادرات الزراعية في معظمها، ليكون بديلًا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.