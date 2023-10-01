5 سفن شحن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود
قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الأحد إن 5 سفن جديدة تبحر إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد.
وجرى فتح هذا الممر، لاستئناف الصادرات الزراعية في معظمها، ليكون بديلًا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.
وكتب كوبراكوف على منصة إكس "8 سفن شحن جديدة في انتظار تحميلها (بالبضائع) في موانئ أوكرانية".
وأضاف "سفن الشحن العملاقة أولجا وإيدا وداني بوي وفورزا دوريا ونيو ليجاسي ستصدر قرابة 120 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا وأوروبا".
وقال كوبراكوف إن 3 سفن شحن عملاقة، وهي أزارا وينغ هاو 01 وإينيدا، غادرت من موانئ أوكرانية الأحد وأبحرت عبر "ممر مؤقت فتحته البحرية الأوكرانية" وتحمل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد.