تركيا.. التحقيق في مقتل مواطنين عراقيين وسط ظروف غامضة

أكد السفير العراقي لدى أنقرة ماجد اللجماوي، الجمعة، متابعة ملابسات مقتل عراقيين في ولاية "أفيون قره حصار" التي تقع في جنوب غرب تركيا، مع السلطات المختصة، وفق بيان نشرته السفارة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد التقى السفير اللجماوي، بأهالي القتلى وقدم تعازيه لهم، مفيدا بأن "السفارة تتابع مع السلطات التركية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية ملابسات القضية، والأسباب التي أدت إلى حدوثها".

ووقعت الحادثة خلال الأيام الماضية، في ولاية "أفيون قره حصار"، ولم تكشف السفارة العراقية حتى اللحظة عن عدد القتلى.