فيتو المجر يهدد بقاء أوكرانيا ويسدي خدمة لروسيا

انسداد أوروبي يصب في مصلحة موسكو

ويرى المحلل السياسي الروسي إيغور ميلينكو، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الخطوة المجرية ستصب بالطبع في مصلحة روسيا، "فلا أموال لكييف على الأقل خلال الأشهر القادمة، وهذا يعني أن معركة أخرى ستدخل فيها أوكرانيا غير المعركة العسكرية، وهي الاقتصادية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، فكل شيء يحتاج إلى المال ليستمر: الطاقة، الغذاء، المرتبات، إدارة الدولة، وأشياء أخرى ستثقل كاهل النخبة السياسية في كييف".

ويعتقد المحلل السياسي الروسي أن "انعكاسات هذه التطورات سنشاهدها على الجبهة بشكل مباشر خلال الأسابيع القادمة".

ولا يستبعد ميلينكو بأن "الجبهات الأوكرانية ستبدأ بالانهيار واحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ستظهر جلية هناك، وهو ما سيدفع السكان أيضًا إلى الهجرة مستغلين السخاء الغربي بالتعامل مع اللاجئين الأوكران".

وفي سرده للتطورات القادمة، يشير ميلينكو إلى أن "هذا كله يصب في مصلحة روسيا، وسيكون اختراق الدفاعات الأوكرانية والدخول في العمق أشبه بالنزهة للمجنزرات الروسية، فالأمر ليس خفيًا على أحد، فمن دون الدعم الغربي، الذي كان يقدم قبل الحرب وخلالها، لما صمد الأوكران، ومن السذاجة أن نعتقد أن الحرب منحصرة بين الجيش الروسي ونظيره الأوكراني، فلا يمكن حتى القياس بين الجيشين".