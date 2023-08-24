اعتقال ألماني مشتبه بتورطه في عمليات تصدير لشركة أسلحة روسية

قال الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الخميس، إن السلطات ألقت القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة؛ للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام.

وذكر الادعاء العام في بيان، أن الرجل يشتبه في توقيعه 3 عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015 بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.

وأضاف البيان، أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022 الذي حظر تصدير السلع ثنائية الاستخدام إلى روسيا.