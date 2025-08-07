"يونيفيل": اكتشاف شبكة أنفاق وصواريخ في جنوبي لبنان
بوتين: الظروف غير متوفرة للقاء زيلينسكي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: (أ ف ب)
07 أغسطس 2025، 1:13 م

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن "الظروف" اللازمة للقاء مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير متوفرة، في حين يصر الأخير على عقد مثل هذه القمة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بوتين قوله:"ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن، ولكن يجب توفر ظروف معينة لتحقيقه. وللأسف، ما زلنا بعيدين عن هذه الظروف".

زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب

وفي وقت سابق اليوم الخميس، جدد زيلينسكي الدعوة لعقد لقاء مع بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريباً جداً".

"خلية طوارئ".. إدارة ترامب تبدأ ترتيبات القمة المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "نحن في أوكرانيا قلنا مراراً وتكراراً، إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالاً على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها". 

