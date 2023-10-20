تقرير: الهجوم البري "فخ".. وسيناريو غزة دون حماس معقد

في ظل تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس تساءلت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية عن مستقبل قطاع غزة، في مقال تحليلي، تناول الهجوم البري المحتمل على القطاع، الذي يصفه محللون بأنه سيكون بمثابة كارثة و"فخ" بالنسبة لإسرائيل، إلى جانب وقوع الأعداد الكبيرة من الضحايا في كلا الجانبين، وتعرض الآلاف من الفلسطينيين لخطر التهجير.

وأشار تقرير المجلة إلى أن العمليات العسكرية في المناطق الحضرية صعبة ومميتة، وسيكون من المستحيل اقتلاع حماس بالكامل، باعتبارها حركة اجتماعية وليست مجرد جماعة عسكرية.

لكن، في المقابل، أشار التقرير إلى أن إسرائيل قد تحقق هدفها الحربي المتمثل في تدمير قيادة حماس وقدراتها العسكرية، معتبرًا أن الرأي العام الإسرائيلي على استعداد لتحمل عدد كبير من الضحايا، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل بالفعل، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن "إسرائيل تحظى بدعم لاعبين خارجيين أساسيين، ليس أقلهم الولايات المتحدة، ومن الصعب تصور ظروف أكثر ملاءمة للقيام بهذه الحملة الصعبة التي تفكر فيها إسرائيل".