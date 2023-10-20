تقرير: الهجوم البري "فخ".. وسيناريو غزة دون حماس معقد
في ظل تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس تساءلت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية عن مستقبل قطاع غزة، في مقال تحليلي، تناول الهجوم البري المحتمل على القطاع، الذي يصفه محللون بأنه سيكون بمثابة كارثة و"فخ" بالنسبة لإسرائيل، إلى جانب وقوع الأعداد الكبيرة من الضحايا في كلا الجانبين، وتعرض الآلاف من الفلسطينيين لخطر التهجير.
وأشار تقرير المجلة إلى أن العمليات العسكرية في المناطق الحضرية صعبة ومميتة، وسيكون من المستحيل اقتلاع حماس بالكامل، باعتبارها حركة اجتماعية وليست مجرد جماعة عسكرية.
لكن، في المقابل، أشار التقرير إلى أن إسرائيل قد تحقق هدفها الحربي المتمثل في تدمير قيادة حماس وقدراتها العسكرية، معتبرًا أن الرأي العام الإسرائيلي على استعداد لتحمل عدد كبير من الضحايا، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل بالفعل، من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن "إسرائيل تحظى بدعم لاعبين خارجيين أساسيين، ليس أقلهم الولايات المتحدة، ومن الصعب تصور ظروف أكثر ملاءمة للقيام بهذه الحملة الصعبة التي تفكر فيها إسرائيل".
وذكرت المجلة، أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر إلى الهجوم البري والحصار المفروض على غزة باعتبارهما خطرًا على الاستقرار الإقليمي، وأنها تخشى من حدوث كارثة إنسانية تتجلى صورها أمامنا، فإن قدرة الولايات المتحدة على تغيير مسار إسرائيل في هذه المرحلة محدودة.
ورأت أنه يتعين على الولايات المتحدة وشركائها أن يبدأوا في التفكير بعناية في "مجموعة من السيناريوهات"، بما في ذلك "غزة دون حركة حماس".
واعتبر التقرير، أن "إزالة حركة حماس قد توفر فرصة لجلب نظام جديد في غزة أفضل مما جاء قبله"، وأنه ستتم مناقشة ما إذا كان تحقيق هذا الأمر يستحق المعاناة الإنسانية بعد الحرب.
ورأى أنه إذا تمكنت إسرائيل من هزيمة حماس، فيتعين على الولايات المتحدة أن تعمل مع القوى الإقليمية والدولية لإيجاد وسيلة لنقل السيطرة الإسرائيلية على غزة إلى الإشراف المؤقت للأمم المتحدة، وأن من شأن ذلك أن يساعد في إعادة غزة إلى السيطرة الفلسطينية.
وأضاف: "الدول العربية ستكون مترددة في المشاركة في مثل هذه الخطة، وسوف يظل من الصعب الترويج لها في إسرائيل، حيث تتعمق حالة عدم الثقة في الأمم المتحدة".
لكن، في المقابل، اعتبرت المجلة أن القيام بمثل هذه الخطة سينقذ الفلسطينيين في غزة من استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى وتعرضهم لجولات متكررة من المناوشات المدمرة أو حتى الحروب مع إسرائيل.
كما أن هذه الخطة، بحسب التقرير، ومن خلال استعادة إدارة السلطة الفلسطينية في غزة، ستحافظ على حل الدولتين الذي يبدو الآن بعيد المنال.
وأشار التقرير إلى أن فرصة التوصل إلى ترتيب أفضل في غزة ستعتمد إلى حد كبير على هزيمة حماس، وكذلك على شكل الحكومة الإسرائيلية.
كما اعتبر أن حرص الإدارة الأمريكية على تأكيد دورها في منطقة الشرق الأوسط، وتحييد النظام الإيراني سيساعدان في ذلك.
لكنه استطرد أن إسرائيل لا تزال تواجه حاليًّا حملة عسكرية طاحنة وطويلة الأمد في المنطقة، ولا تزال نتائج هذه الحرب غير مؤكدة، لافتًا إلى أنّ مقاتلي حركة حماس يعرفون جغرافية هذه المنطقة الحضرية الكثيفة المليئة بالأنفاق والألغام المتفجرة أكثر من خصومهم في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أنّ قوى خارجية، مثل إيران و"حزب الله" اللبناني، قد تشن هجمات على إسرائيل سعيًّا لتعقيد أي تقدم إسرائيلي في غزة.
وأضاف أن "رجحان القوة يبقى مع إسرائيل. ومن المحتمل أن تنجح إسرائيل في تحقيق ذلك مدعومة بالقوة العظمى الداعمة لها الولايات المتحدة".
من سيسيطر على الأرض بعد حماس؟
اعتبرت المجلة أن إجابة إسرائيل عن هذا السؤال ليست واضحة، وأن خطتها لما بعد الحرب تنطوي على حصار محكم على غزة يقيد الواردات بشكل حاد، وضوابط صارمة على حركة الأشخاص عبر الحدود بين إسرائيل وغزة، ونظام من الغارات الانتهازية والغارات الجوية التي تشن من إسرائيل على أهداف داخل غزة عندما ترى ذلك ضروريًّا.
وأشارت إلى أن حماس لديها ترسانة من الأسلحة، وأنها قامت ببناء شبكة مترامية من الأنفاق على الرغم من الضوابط الإسرائيلية الصارمة والمراقبة الوثيقة لغزة.
وأضافت: "من الصعب - وربما من المستحيل - إغلاق غزة وحصارها لفترة طويلة الأمد، فذلك سيجعل إسرائيل حارسة السجن"، مضيفة: "بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين في غزة، فإن تسليم السيطرة إلى طرف ثالث سيكون أفضل مسار للعمل، وإلا فإن الوضع سوف يعود في نهاية المطاف إلى نسخة أكثر قتامة من الوضع الذي كان قائمًا من قبل، ولن يسفر إلا عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى على الجانبين وتدمير البنية الأساسية الحيوية في غزة".
وكبديل لهذا "الوضع القاتم"، رأت المجلة أنه بإمكان الولايات المتحدة قيادة "مجموعة اتصال" تضم دولًا مختارة، وهي على وجه التحديد إسرائيل ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وذلك لوضع خطة لنقل السيطرة على غزة من إسرائيل إلى الأمم المتحدة، بمجرد توقف العمليات القتالية.
ووفقًا للمجلة، فإن هذا من شأنه أن يشكل "مهمة هائلة" بالنسبة للأمم المتحدة، التي "تعاني قدراتها المؤسسية أصلًا من ضغوط شديدة وتثقل كاهلها بيروقراطية جامدة ومعقدة".
ورأت أنه بغض النظر عن هذه العيوب، فإن الخطوة الأساسية في هذه المرحلة ستكون تأمين تفويض من الأمم المتحدة في شكل قرار من مجلس الأمن يأذن للدول الأعضاء بتنظيم إدارة انتقالية في غزة، والحفاظ على النظام المدني والخدمات العامة بالتنسيق مع إسرائيل ووضع خطة للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولضمان عدم عرقلة كل من الصين وروسيا، العضوين الدائمين اللذين يتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن، لمثل هذا القرار، يمكن أن يأتي طلب هذه المهمة من دولة كمصر، على سبيل المثال، وأن يحظى ذلك بتأييد من السلطة الفلسطينية بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى وجود سوابق بهذا الشأن، فقد وضع قرار مجلس الأمن العام 1999 كوسوفو تحت إدارة مؤقتة للأمم المتحدة، وفوض كيانين لإدارتها، وهما بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، التي كانت بمثابة إدارة انتقالية، وقوة كوسوفو التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وأضاف التقرير، أن هناك هدفًا سياسيًّا هنا، وهو إحياء السلطة الفلسطينية "المحتضرة"، التي فقدت سيطرتها على غزة في العام 2006، وهي المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكانت آخر مرة تم فيها انتخاب الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، محمود عباس، في العام 2005.
وقال التقرير: "على الرغم من الشك والريبة التي ينظر بها العديد من الفلسطينيين إلى عباس والسلطة الفلسطينية، فإن الدول العربية لن تتعاون مع أي محاولة لإعادة ضبط إدارة غزة دون دور للسلطة الفلسطينية".
ورأى أن القوى الكبرى في الجنوب العالمي - مع استثناء محتمل للهند، التي أصبحت أقرب إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة - لن توافق على مثل هذه الخطة إذا لم تتم إعادة السيطرة على الأراضي بشكل ما إلى الفلسطينيين.
وخلص التقرير إلى أن عقبات كثيرة تقف في طريق تحقيق مثل هذا الترتيب، وأنه قد تختار الصين وروسيا عرقلة تمرير القرار اللازم في مجلس الأمن بهذا الشأن، وقد تكون الدول العربية غير راغبة في الانضمام إلى ما يعتبره العديد من مواطنيها قوة احتلال في القطاع. وقد ترفض إسرائيل أصلًا تقديم التنازلات للفلسطينيين، ولكنه أكد أن البديل سيكون مزيدًا من العنف في جميع أنحاء المنطقة الأوسع وبقاء غزة إلى الأبد "كعالم للواقع المرير"، وبعبارة أخرى، إحداث "حالة تحول" في الشرق الأوسط، ولكن ليس بذلك الشكل الذي تتصوره واشنطن.
المصدر: مجلة فورين أفيرز الأمريكية