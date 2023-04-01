شويغو: ضاعفنا من إنتاج الذخائر العالية الدقة دعما لقواتنا في أوكرانيا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، عن زيادة في إنتاج جميع أنواع الأسلحة العادية منها والأسلحة العالية الدقة، بما يضمن تقديم الدعم للقوات الروسية في حربها بأوكرانيا، وإنجاز المهام التي تم تحديدها.

وقال شويغو، في اجتماع مع القيادات العسكرية، إنه "تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبا.. ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة إنتاجها".

وأضاف: "نحن نتحدث عن كل أنواع الأسلحة العادية والعالية الدقة. كل هذا يضمن إنجاز المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لخطة إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، بحسب وزارة الدفاع الروسية.