أوكرانيا تعلن شن روسيا "ضربات كبيرة" على زابوريجيا (فيديو)

أسفر هجوم كبير شنته روسيا، ليل الجمعة السبت، على وسط أوكرانيا وجنوب شرقها عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية، السبت، مع إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر في مدن عدة.

وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني، عبر تطبيق "تليغرام"، إنه "خلال الليل، نفذ العدو ضربات كبيرة على زابوريجيا".

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف أن شخصاً واحداً على الأقل قُتل، في حين أصيب 16 شخصاً، بينهم طفلان.

وأضاف أن "الضربات الروسية دمرت منازل وألحقت أضراراً بالعديد من المنشآت، بينها مقاهٍ ومؤسسات صناعية".

وكان حاكم "دنيبروبيتروفسك" الأوكرانية أعلن، في وقت مبكر صباح السبت، أن المنطقة تتعرض "لهجوم كبير"، مشيراً إلى وقوع ضربات في "دنيبرو" و"بافلوغراد".

وكتب سيرغي ليساك على "تليغرام": "المنطقة تتعرض لهجوم كبير. يُسمع دوي انفجارات".

ومذ شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بقيت "دنيبروبيتروفسك" بمنأى إلى حد كبير عن المعارك.

لكن كييف أقرّت، الثلاثاء، بأن قوات روسية دخلت المنطقة، حيث أكدت موسكو أنها حققت تقدماً ميدانياً.

وإلى الجنوب، أفاد حاكم منطقة "زابوريجيا" إيفان فيدوروف بوقوع انفجارات، ونشر صورة على "تليغرام" لمنزل محترق في عاصمة المنطقة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال: "ضرب الروس المدينة بثلاث مسيّرات على الأقل".

ومنطقة "دنيبروبيتروفسك" ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس، التي أعلنت موسكو ضمها، وهي: "دونيتسك" و"خيرسون" و"لوغانسك" و"زابوريجيا" و"شبه جزيرة القرم".