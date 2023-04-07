مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية دهس بتل أبيب
قُتل إسرائيلي وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، في عملية دهس بمدينة تل أبيب الإسرائيلية.
وقالت القناة "12" العبرية، إن إسرائيلياً واحداً قتل بعملية دهس وقعت في مدينة تل أبيب، فيما أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.
وأوضحت القناة أن عملية الدهس خلفت أيضاً سبع إصابات، وصفت إحداها بالخطيرة في العملية التي نفذها فلسطيني قرب أحد المتنزهات بتل أبيب.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.
وأضافت القناة، أن منفذ الهجوم دهس مجموعتين من المستوطنين في أكثر من مكان بتل أبيب، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
ومن جانبها، أكدت منظمة نجمة داود الحمراء الطبية، أن الحدث وقع في منطقتين، وهما تشارلز كلور، وواحدة في شارع كوييفمان بمدينة تل أبيب.
وفي وقت سابق، من يوم الجمعة، وقعت عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار بأريحا، أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين.
وفور وقوع العملية، نشر الجيش الإسرائيلي سلسلة من الحواجز العسكرية في منطقة غور الأردن، بحثاً عن منفذي إطلاق النار، كما أغلق وفرض حصاراً على مدينة أريحا.