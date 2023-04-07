مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية دهس بتل أبيب

قُتل إسرائيلي وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، في عملية دهس بمدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وقالت القناة "12" العبرية، إن إسرائيلياً واحداً قتل بعملية دهس وقعت في مدينة تل أبيب، فيما أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة.

وأوضحت القناة أن عملية الدهس خلفت أيضاً سبع إصابات، وصفت إحداها بالخطيرة في العملية التي نفذها فلسطيني قرب أحد المتنزهات بتل أبيب.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.