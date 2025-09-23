استعدادًا لاتفاق محتمل.. فريق الوكالة الدولية يتوجه إلى طهران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن فريقًا من المفتشين في طريقه إلى إيران ليكون جاهزًا في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.

وقال غروسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجري محادثات "مكثفة" مع إيران والقوى الأوروبية والولايات المتحدة لإيجاد حل.

وأضاف: "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعًا"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أقرّ غروسي بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة صعبة"، لكنه اعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.

وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، "من المؤكد أنها مرحلة صعبة جدا"، بعدما هددت طهران، السبت، بتعليق تعاونها مع الوكالة الأممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها.

وأضاف: "المهم أن التواصل مستمر"، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.