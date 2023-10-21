روسيا تعلن إحباط محاولات تسلل أوكرانية

غير أن بعض المدونين العسكريين الروس قالوا إن القوات الأوكرانية تمكّنت من عبور النهر، وما زالت في مواقعها في الجانب الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

وفي مقطع فيديو نشرته الجمعة على تلغرام قناة WarGonzo، المقرّبة من الجيش الروسي، قيل إن ما يظهر هو قوات روسية تقصف القوات الأوكرانية في الظلام أثناء وصول الأخيرة إلى محيط قرية كرينكي. وأشار الفيديو إلى أن القتال في المنطقة متواصل.

وفي منشور منفصل نشرته مساء الخميس قناة "ريبار"، التي تربطها علاقات بالقوات الروسية، جاء أن القوات الأوكرانية تمكّنت من تعزيز مواقعها في القرية، وتواصل تقدّمها في الجانب الذي تسيطر عليه القوات الروسية من النهر.

ولم تصدر تعليقات عن المسؤولين الأوكرانيين بشأن عبور القوات النهر من عدمه.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي يوري سوبوليفسكي، في مؤتمر صحافي، الجمعة: "لا يمكننا التعليق على ذلك، نلتزم الصمت الإعلامي؛ حتى لا نزعج قواتنا الدفاعية".

ونفّذت القوات الأوكرانية محاولات عدة لعبور نهر دنيبرو، العام الماضي، لكنها لم تتمكن من ترسيخ انتشارها في مواجهة المقاومة الروسية.