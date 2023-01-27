بوادر "حقبة تصعيدية" في الضفة الغربية.. وتأهب أمريكي بعد "تحالفات جنوب أفريقيا"

بوادر تصعيد في الضفة

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة واحد من أكثر العمليات دموية منذ ما يقرب من عقدين، مشيرة إلى أن مخاوف التصعيد من قبل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بدأت تتحقق.

وبحسب تقرير الصحيفة، أسفر الهجوم عن استشهاد ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، حيث شنت قوات الاحتلال "غارة ضخمة" على مخيم جنين، الخميس، وزعمت أن الهجوم كان "عملية لمكافحة الإرهاب" ضد عناصر حركة الجهاد الإسلامي المتورطين في الهجمات على الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن العملية الإسرائيلية تثير مخاوف من تصاعد العنف في الوقت الذي تكافح فيه تل أبيب لاحتواء تمرد متزايد بقيادة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما أنها تأتي بعد أسابيع من تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، والتي تضم متطرفين يهودا حرضوا على العنف "علنًا" ضد الفلسطينيين ودعوا إلى ضم الضفة.

وعلى الأثر، أعلنت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل ردًا على العنف.

وأوضحت الصحيفة أن تعاون السلطة - الذي تعتمد عليه إسرائيل في شن غارات على الضفة الغربية المحتلة - مكروه على نطاق واسع من قبل الفلسطينيين.

وأرجعت الصحيفة تزايد الهجمات الإٍسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة إلى تلاشي نفوذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحركة "فتح" التي تدير الأوضاع في المنطقة المضطربة.