الإيرانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم التاسع (فيديو)

فُتحت مراكز الاقتراع في إيران عند الساعة الثامنة صباحًا (04,30 ت غ)، اليوم الجمعة، للانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب الرئيس التاسع للبلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب "فرانس برس".

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في خطاب متلفز: "نبدأ الانتخابات" الرئاسية الـ14 في البلاد".

وفور فتح الصناديق، أدلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

كما بدأت عملية فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية للدورة الـ14 اليوم الجمعة، في الخارج لانتخاب رئيس جديد من بين أربعة مرشحين، ثلاثة من التيار الأصولي وهم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، ومرشح من الإصلاحيين وهو مسعود بزشكيان.