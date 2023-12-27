لماذا لم يعد بايدن مقبولاً من الشعب الأمريكي؟

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد، إبان حملته الانتخابية السابقة، بوضع حد للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وإيجاد نهاية للتورط الأمريكي في حروب تلك المنطقة طويلة الأمد.

بيد أن هناك إجماع بين أوساط المراقبين على أن بايدن لم يولي الشرق الأوسط الاهتمام الذي كانت تحظى به المنطقة من قبل الإدارات الأمريكية السابقة؛ لأن توجه الرئيس الأمريكي يتركز نحو الحد من التغير المناخي والتوجه الى مصادر طاقة نظيفة، ونحو تحديات أخرى تشكل، برأي بايدن، تهديدًا مباشرًا لمصالح ومكانة وموقع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

وأثناء إطلاق حملته الانتخابية الأولى، صرح بايدن أنه يؤيد حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولتين، وقال: "بغرض تحقيق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، من الضروري أن تعود الولايات المتحدة إلى الحوار مع الجانب الفلسطيني، والسعي لدى إسرائيل وحثها على عدم القيام بأي خطوات تقوض إمكانية إقامة الدولتين".

كما وعد بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف المساعدات الأمنية والاقتصادية للفلسطينيين، التي أوقفتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبمعنى آخر، أعطى بايدن وعودًا بإعادة النظر بكل الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك الاعتراف بمطالب الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".